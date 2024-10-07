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Первый тренер Файзуллаева рассказал, кто впечатлил его во время стажировки в ЦСКА

Первый тренер Файзуллаева рассказал, кто впечатлил его во время стажировки в ЦСКА
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Дмитрий Ан, являющийся первым тренером вингера ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, рассказал о своей стажировке в московском клубе. Специалист выделил полузащитника Ивана Облякова, а также Матвея Кисляка.

«Я был на стажировке в ЦСКА несколько недель назад. Стажировка продлилась девять дней. Я присутствовал на тренировках, разговаривал с тренерским штабом, футболистами. Конечно, этого мало, хочется в следующий раз подольше побыть в Москве, получить больше информации. Марко Николич произвёл очень положительное впечатление. Очень сильное впечатление произвёл Иван Обляков, но из молодых футболистов очень понравился Матвей Кисляк. Я ему сказал, что у него большое будущее в футболе», — приводит слова Ана Metaratings.

На данный момент московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 20 очков за 11 матчей.

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