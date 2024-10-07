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«Я не обижаюсь». Тюкавин рассказал, как его обзывает Личка

«Я не обижаюсь». Тюкавин рассказал, как его обзывает Личка
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как относится к критике в свой адрес. Он признался, что его критикует даже главный тренер бело-голубых Марцел Личка. Ранее Тюкавин подвергся хейту за публичную критику игрока «Спартака» Даниила Денисова. Форвард заявил, что защитник красно-белых слабо действует в обороне.

— Но и по вам тоже будут проходиться. Как к этому относитесь?
— Нормально. Если про меня тоже кто-то что-то скажет — что я мешок, например — я не обижусь. Нормальное явление. Мне Марцел это каждый день на тренировке говорит, я же не обижаюсь. Не расстраиваюсь.

— Могли бы пояснить, что означает мешок в переводе с языка Лички.
— Что-то явно не очень хорошее, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

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