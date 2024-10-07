Мостовой: Абаскаль хоть одно хорошее дело сделал — благодаря ему услышали о Слишковиче

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об «Оренбурге» и главном тренере команды Владимире Слишковиче.

«А что случилось с Деограсией? Он же рассказывал, что всё так замечательно и здорово, якобы у них там такой прекрасный футбол. Приезжают с лозунгами, что придумали что-то новое. В итоге уезжают — и ничего. Часто складывается ощущение, что «Оренбург» — команда без хребта. Они бегают сами по себе. Вперёд бегут 10 человек, назад — два. Я смотрел их последние игры — какой-то хаос и анархия. Однако многим это нравилось. Что тут может нравиться? Вопросы к Деограсии, которого убрали.

Что касается Слишковича, то об этой фамилии мы услышали благодаря Абаскалю. Спасибо ему за это! Если бы Абаскаля не убрали, мы бы так и не услышали о Слишковиче. Хоть одно хорошее дело сделал! Не знаю, что будет с «Оренбургом» при Слишковиче. У «Оренбурга» неплохая команда, они не должны вылетать напрямую, будь там Слишкович или Деограсия», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.