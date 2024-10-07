«Я в бешенстве». Тренер «Милана» высказался о ситуации с двумя нереализованными пенальти
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека отреагировал на критику после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 7-го тура Серии А, а также высказался о том, что пенальти в игре исполняли не те футболисты, которые должны были. Напомним, арбитр назначил в ворота «фиалок» два 11-метровых удара, ни один из которых не был реализован.
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35' 1:1 Пулишич – 60' 2:1 Гудмундссон – 73'
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'
«В Италии, когда ты выигрываешь, ты показываешь отличную игру. Мы не забили, и мы — худшая команда в мире, как и я — худший тренер. Я знаю, как обстоят дела, но не могу быть таким.
Как отношусь к смене исполнителя пенальти? Этого не должно повториться, я сказал игрокам. Я в бешенстве, а пенальтист — Кристиан Пулишич», — приводит слова Фонсеки Milan News.
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