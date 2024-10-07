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Ледяхов — о Слишковиче: видимо, в «Оренбурге» довольны иностранными специалистами

Ледяхов — о Слишковиче: видимо, в «Оренбурге» довольны иностранными специалистами
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Бывший тренер «Балтики» Игорь Ледяхов высказался о назначении сербского специалиста Владимира Слишковича на должность главного тренера «Оренбурга».

«Не знаю, насколько Слишкович подойдёт «Оренбургу». Мы знаем его только по работе в «Спартаке» — не длительный период. Но если руководство ведёт с ним переговоры, то, наверное, они знают о нём больше. Будем смотреть, что получится со Слишковичем. Почему опять иностранец? Это же решение руководства. Видимо, они довольны работой иностранных специалистов, потому их и ищут», — приводит слова Ледяхова Metaratings.

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович известен по своей работе в московском «Спартаке». Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах.

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