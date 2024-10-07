Головин рассказал, как в «Монако» отнеслись к его вызову в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как во французском клубе отнеслись к его вызову в сборную на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Спрашивали что и как, потому что не совсем понятно, что там с (товарищеской) игрой, но отреагировали нормально, это же всё равно сборная. Никаких проблем с тем, чтобы отпустить, не было. Конечно, всегда хочется сыграть с какой‑нибудь командой, тем более с сильной, но в любом случае приехать потренироваться со сборной – не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Головина телеграм-канал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не станет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.