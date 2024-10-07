Игрок «Локо» Карпукас: Осинькин — хороший тренер, с ним у «Крыльев» всегда был результат

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) отреагировал на новости о возможной отставке главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.
— Над тренером «Крыльев» нависла угроза. Что можете сказать о нём?
— Осинькин — хороший тренер, уже много лет работает в Премьер-Лиге, у «Крыльев» при нём всегда были хорошие результаты, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее стало известно, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.