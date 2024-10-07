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Игрок «Локо» Карпукас: Осинькин — хороший тренер, с ним у «Крыльев» всегда был результат

Игрок «Локо» Карпукас: Осинькин — хороший тренер, с ним у «Крыльев» всегда был результат
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) отреагировал на новости о возможной отставке главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

— Над тренером «Крыльев» нависла угроза. Что можете сказать о нём?
— Осинькин — хороший тренер, уже много лет работает в Премьер-Лиге, у «Крыльев» при нём всегда были хорошие результаты, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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