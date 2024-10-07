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Глава РПЛ Алаев рассказал, что его больше всего радует в текущем чемпионате России

Глава РПЛ Алаев рассказал, что его больше всего радует в текущем чемпионате России
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что его больше всего радует в чемпионате России нынешнего сезона.

— Что вас больше всего радует в этом розыгрыше РПЛ?
— Борьба за чемпионство. Нет такого, что кто-то один оторвался и убежал, что интриги нет. Внизу никогда не было такой борьбы, которая будет в этом году. Не припомню, чтобы за каждый голевой момент шла борьба. Никто не хочет вылетать. Всегда никто не хочет, но в этом году внизу будет что-то феноменальное, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

После 11 туров РПЛ сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (27 очков). На второй строчке расположился «Локомотив» (27 очков), тройку лидеров замыкает «Зенит» (26 очков).

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