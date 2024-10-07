Сильянов: после хорошей победы над «Спартаком» обязаны были побеждать «Крылья Советов»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов после победы в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0) ответил на вопрос о противостоянии с «Зенитом» в чемпионской гонке.

— Уже почувствовали, что находитесь в золотой гонке с «Зенитом»?

— Ну как почувствовали? Мы очень рады, что находимся наверху турнирной таблицы. Но не пройдена ещё даже половина пути.

— Было ли для вас принципиально не пропустить «Зенит» вперёд после этого тура?

— Нам было важно выиграть самим, а не то чтобы не пропустить «Зенит». После хорошей победы над «Спартаком» мы обязаны были побеждать «Крылья Советов», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. Санкт-петербургский «Зенит» идёт на третьем месте с 26 очками. Возглавляет таблицу «Краснодар» (27). «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке.