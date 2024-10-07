Андрей Червиченко: у «Динамо» есть конкретный виновник последних неудач

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«ЦСКА прогрессирует, докупает игроков и становится реальным претендентом на то, чтобы вмешаться в борьбу наверху. У «Динамо» явный кризис в обороне, явно пожарит Маричал. Он же задержался в эпизоде с голом Мусаева. Также он похоронил весь предыдущий матч «Динамо». Либо ему надо дать отдохнуть, либо Личке делать какие-то выводы. У них есть конкретный виновник последних неудач. Линия обороны «Динамо» выглядит невнятно, какой-то деструктив и отсутствие взаимопонимания. Оборона «Динамо» сейчас хуже, чем у «Ростова», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.