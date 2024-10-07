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Андрей Червиченко: у «Динамо» есть конкретный виновник последних неудач

Андрей Червиченко: у «Динамо» есть конкретный виновник последних неудач
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу ЦСКА в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«ЦСКА прогрессирует, докупает игроков и становится реальным претендентом на то, чтобы вмешаться в борьбу наверху. У «Динамо» явный кризис в обороне, явно пожарит Маричал. Он же задержался в эпизоде с голом Мусаева. Также он похоронил весь предыдущий матч «Динамо». Либо ему надо дать отдохнуть, либо Личке делать какие-то выводы. У них есть конкретный виновник последних неудач. Линия обороны «Динамо» выглядит невнятно, какой-то деструктив и отсутствие взаимопонимания. Оборона «Динамо» сейчас хуже, чем у «Ростова», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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