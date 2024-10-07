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Шалимов — об Агаларове: Гамид возвращается

Шалимов — об Агаларове: Гамид возвращается
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Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов заявил, что нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов нашёл свою команду и возвращается на прежний уровень.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 19'     1:1 Альшин – 51'    

«Гамид возвращается. На мой взгляд, он хороший нападающий: техничный, левой ногой может и пробить, и исполнить, где‑то на добивании сыграть. У него было затишье в «Ахмате», но сейчас он набирает. «Динамо» — его команда. В матче с «Факелом» была идеальная передача и открывание. Не знаю, почему Александр Беленов из ворот не вышел. Агаларов всё время на острие. Он умеет открываться», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

О переходе Агаларова «Динамо» Махачкала объявило 21 августа. Ранее футболист выступал за «Ахмат». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс. Накануне, 6 октября, махачкалинское «Динамо» встречалось с «Факелом» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1. На 19-й минуте нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов вывел свою команду вперёд. На 51-й минуте игрок «Факела» Ильнур Альшин сравнял счёт в матче. На данный момент воронежский «Факел» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе семь очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке. Команда набрала 11 очков.

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