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Газзаев: «Спартак» — амбициозный клуб с традициями, но каждый год меняют тренера

Газзаев: «Спартак» — амбициозный клуб с традициями, но каждый год меняют тренера
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Бывший главный тренер «Алании», киевского «Динамо» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о московском «Спартаке». Газзаев выразил надежду, что красно-белые смогут поучаствовать в чемпионской гонке в этом сезоне.

«Спартак» — амбициозный клуб с традициями. Каждый год меняют тренера. На мой взгляд, команда должна показывать стабильный результат, потому что это показатель уровня и класса. А таких разрывов не должно быть, какие есть у «Спартака» в результатах. Сначала хорошо, а потом провальные игры. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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