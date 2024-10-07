Газзаев: «Спартак» — амбициозный клуб с традициями, но каждый год меняют тренера

Бывший главный тренер «Алании», киевского «Динамо» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о московском «Спартаке». Газзаев выразил надежду, что красно-белые смогут поучаствовать в чемпионской гонке в этом сезоне.

«Спартак» — амбициозный клуб с традициями. Каждый год меняют тренера. На мой взгляд, команда должна показывать стабильный результат, потому что это показатель уровня и класса. А таких разрывов не должно быть, какие есть у «Спартака» в результатах. Сначала хорошо, а потом провальные игры. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.