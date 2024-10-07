Дисквалификация Поля Погба за допинг сокращена с 4 лет до 18 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника Поля Погба. Такое решение было принято на основании того, что футболист доказал непреднамеренность употребления запрещённого вещества.

Так, вместо четырёх лет дисквалификации Погба пропустит всего 18 месяцев (полтора года). Отстранение француза отсчитывается с 11 сентября 2023 года. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.