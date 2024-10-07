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Агент Кашчелан сообщила, что больше не сотрудничает с Владимиром Слишковичем

Агент Кашчелан сообщила, что больше не сотрудничает с Владимиром Слишковичем
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Футбольный агент Марьяна Кашчелан сообщила, что больше не сотрудничает с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Слишковичем.

«Мы больше не сотрудничаем со Слишковичем, но я желаю ему удачи», — сказала Кашчелан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, о назначении Слишковича на должность главного тренера команды «Оренбург» объявил сегодня, 7 октября. 3 октября оренбуржцев покинул Давид Деограсия. Владимир Слишкович известен по своей работе в московском «Спартаке». Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах.

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