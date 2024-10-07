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Созин: матч с «Динамо» показал — это уже не отголоски ЦСКА Федотова, это команда Николича

Созин: матч с «Динамо» показал — это уже не отголоски ЦСКА Федотова, это команда Николича
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе ПФК ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Не хочу говорить про пять выходов один на один, глобальное преимущество по моментам у ЦСКА в первом тайме – это видели все. Моё отношение к Николичу перевернул другой эпизод – его замены. Хотя эксперты их и не поняли, но они оказались верными. При счёте 1:1 Николич поменял самый креативных игроков: Файзуллаева, Облякова и Кругового. От них исходила вся угроза! У всех шок – неужели Николич настроился на ничью и сложил оружие? Но он знал, что делает: вышли те, кто в итоге решил игру.

Этот матч показал, что нынешний ЦСКА – уже не отголоски команды Федотова, очень уважаемого мною тренера, а команда Николича. В том числе это показали его замены. Посмотрим, разовая ли это акция, но мне кажется, что нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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