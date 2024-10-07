Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: «Динамо» с ЦСКА не было командой, которая претендует на титул

Валерий Непомнящий: «Динамо» с ЦСКА не было командой, которая претендует на титул
Комментарии

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Футболисты ЦСКА в первом тайме с «Динамо» были не очень удачливы в реализации, но армейцы полностью переиграли соперника. «Динамо» не являлось командой, которая претендует на титул. Однако перерыв в матче пошёл на пользу динамовцам и отрицательно сказался на ЦСКА. Игра выравнялась, и ЦСКА столкнулся с проблемами в атаке, но по итогу всё равно выиграл матч. Я считаю, что этот результат справедлив. «Динамо» увидело свои изъяны, а ЦСКА прибавляет в игре и включается в борьбу за место в тройке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Валерий Газзаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android