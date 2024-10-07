Валерий Непомнящий: «Динамо» с ЦСКА не было командой, которая претендует на титул

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА (1:2).

«Футболисты ЦСКА в первом тайме с «Динамо» были не очень удачливы в реализации, но армейцы полностью переиграли соперника. «Динамо» не являлось командой, которая претендует на титул. Однако перерыв в матче пошёл на пользу динамовцам и отрицательно сказался на ЦСКА. Игра выравнялась, и ЦСКА столкнулся с проблемами в атаке, но по итогу всё равно выиграл матч. Я считаю, что этот результат справедлив. «Динамо» увидело свои изъяны, а ЦСКА прибавляет в игре и включается в борьбу за место в тройке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.