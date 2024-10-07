Пять игроков не примут участия в сборе национальной команды России по медицинским причинам

Голкипер «Спартака» Александр Максименко, вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, хавбек ЦСКА Иван Обляков и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не примут участия в сборе национальной команды. Футболисты не смогут тренироваться по медицинским причинам. Об этом сообщила пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

«Александр Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения. Андрей Лунёв из-за перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления. Константин Тюкавин и Иван Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ. У Руслана Литвинова после проведённого дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист «Спартака» отправлен в клуб для прохождения лечения», — сказано в опубликованном пресс-службой сборной России сообщении.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не станет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.