Ксения Цыбутович: домашний ЧМ дал веру, что женский футбол — это не просто так

Футболистка «Зенита» Ксения Цыбутович поделилась воспоминаниями о молодёжном чемпионате мира 2006 года, который проходил в России.

«Нас ещё показывали по телевизору, приезжали родственники. У меня мама впервые приехала посмотреть мои матчи за сборную. Все одноклубницы смотрели на нас. Это было приятно. Не то что уехали в Швецию или Финляндию, и никто не показывает, не знает ни результат, ни то, что мы вообще играли. Дома мы были на виду, я думаю, что это дало какую-то веру, что женский футбол в России – это не просто так», — сказала Цыбутович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.