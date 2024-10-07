Футболистка «Зенита» Цыбутович: женский футбол в Рязани любят — как можно всех разогнать?

Футболистка «Зенита» Ксения Цыбутович поделилась воспоминаниями о ситуации с банкротством и закрытии «Рязани-ВДВ» в 2020 году.

«Мы узнали об этом из новостей на сайтах. Нам ничего не объявляли, мы тренировались и заканчивали сезон. Когда информация стала официальной, никто не понимал, что с нами будет дальше. Было действительно обидно, ведь женский футбол в Рязани всё равно любят, знают. Может быть, не так сильно, как раньше, но это команда с историей. Как можно взять и всех разогнать. Ладно если бы в городе было пять команд, но тут – одна.

Значит, футбол никому не нужен? В мой первый сезон в Рязани к нам приезжал Виталий Мутко, тогда он ещё был министром спорта. Его делегация приезжала осматривать спортивные объекты города. Мы с ним разговаривали – мы хорошо общаемся со времен молодёжной сборной – он спрашивал, как дела, как стадион. Я говорю: «Тут поле надо поменять, износилось». Через некоторое время поле действительно поменяли. Вряд ли я как-то на это повлияла, но всё равно приятно.

В самые первые годы, в начале 2000-х, там [в Рязани] действительно собирался полный стадион. Был натуральный газон. Нам даже показывали кадры первого чемпионства, приходило много людей – и военные, и гражданские. Не знаю, почему они перестали поддерживать клуб. Может быть, команда не занимала высоких мест и из-за этого потерялся интерес. А для игроков – там ничего не меняется, только имена директоров», — сказала Цыбутович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.