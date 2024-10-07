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Whoscored опубликовал символическую сборную 11-го тура РПЛ

Whoscored опубликовал символическую сборную 11-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара». В составе символической команды три футболиста «быков». Высшую оценку получил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — 10,0.

Символическая сборная 11-го тура

Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Свен Карич («Пари НН»), Диего Коста, Лукас Оласа (оба — «Краснодар»);

Полузащитники: Жилсон Беншимол, Стефан Лончар (оба — «Акрон»), Наиль Умяров («Спартак»), Илья Рожков («Рубин»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Шамар Николсон («Спартак»).

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 27 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 27 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (26).

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