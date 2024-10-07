Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА так возит «Динамо»?»

Александр Мостовой: многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА так возит «Динамо»?»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу ПФК ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Я был поражён первым таймом — не понимал, что происходит с «Динамо». Думаю, не один я. Многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА их так возит?» Такое ощущение, что «Динамо» не вышло на первый тайм. Повезло, что они ушли на перерыв со счётом 0:1 — должно было быть 0:3 как минимум. Тут вопросы к футболистам и тренеру.

В перерыве собрались и во втором тайме выравняли игру: забили гол и переломили ход матча. Но на стороне ЦСКА сыграли замены, чего не скажешь о «Динамо». Где были защитники «Динамо»? Причём Мусаева догонял правый защитник, а не центральные. В первом тайме ЦСКА трижды простил, во втором — наказал. ЦСКА выиграл заслуженно, потому что по игре они были лучше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА на последних минутах прервал невероятную серию «Динамо»
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА на последних минутах прервал невероятную серию «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android