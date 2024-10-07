Александр Мостовой: многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА так возит «Динамо»?»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу ПФК ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».

«Я был поражён первым таймом — не понимал, что происходит с «Динамо». Думаю, не один я. Многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА их так возит?» Такое ощущение, что «Динамо» не вышло на первый тайм. Повезло, что они ушли на перерыв со счётом 0:1 — должно было быть 0:3 как минимум. Тут вопросы к футболистам и тренеру.

В перерыве собрались и во втором тайме выравняли игру: забили гол и переломили ход матча. Но на стороне ЦСКА сыграли замены, чего не скажешь о «Динамо». Где были защитники «Динамо»? Причём Мусаева догонял правый защитник, а не центральные. В первом тайме ЦСКА трижды простил, во втором — наказал. ЦСКА выиграл заслуженно, потому что по игре они были лучше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.