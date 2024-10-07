Российская футболистка «Зенита» Цыбутович сравнила европейские и азиатские сборные

Футболистка «Зенита» Ксения Цыбутович высказалась о молодёжном чемпионате мира 2006 года, который проходил в России.

— Сборная России дошла до четвертьфинала, но дальше пройти не получилось. Вы это ощущали как провал? В газетах писали что-то вроде «наши девушки доходят до четвертьфиналов, а мужчины не могут выйти из группы».

— Мы провалили четвертьфинал с Китаем. Возможно, после триумфального Евро мы шли на игры с мыслями, что сейчас мы всё сможем. Но тут был немного другой уровень. Мы просели и проиграли. Одно дело европейские команды, а другое — азиатские. У них строгая дисциплина на поле.

— Насколько удивила финальная пара Китай — Северная Корея? И то, что выиграли кореянки.

— Это не было удивительно. С ними тяжело играть, у них всё дисциплинированно и наработано. Они побеждают не за счёт индивидуальных виртуозов, как бразильцы, а именно командой и системно, — сказала Цыбутович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.