Андрей Червиченко: не могу сказать, что Слишкович лучше Деограсии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении боснийского специалиста Владимира Слишковича на должность главного тренера «Оренбурга».

«Мы помним, сколько людей в «Спартаке» попадали на временные должности — показывали интересный футбол, выдавали хороший результат, а потом нигде ничего нового не показывали. Исключение — Ваноли, который вывел «Венецию» в высший дивизион и сейчас неплохо работает в «Торино». Остальные не могут нигде ничего показать.

Тут такой эффект, что уходит один тренер, приходит временный — команду отпускает, и они на таком расслабоне хорошо играют. Но всё списывают на удачную тренерскую работу. Я точно не могу сказать, что Слишкович лучше Деограсии. Некоторые матчи «Оренбурга» были шикарными, они играли очень агрессивно с лидерами нашего чемпионата, иногда обыгрывали и играли вничью.

Мне «Оренбург» нравился и подбором игроков: постоянно брали неизвестных, не неплохо выглядящих латиноамериканцев. На мой взгляд, назначать Слишковича очень рискованно, но всё может быть. Не уверен в правильности этого выбора», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.