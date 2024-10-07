Ксения Цыбутович: спрашивали у Мутко, почему наша победа на Евро осталась незамеченной

Футболистка «Зенита» Ксения Цыбутович поделилась воспоминаниями о молодёжном чемпионате Европы 2005 года, который выиграла российская национальная команда.

— Вы стали чемпионками Европы. Как вас встречали дома?

— В аэропорту нас встретили репортёры, болельщики. Налили шампанского, подарили цветы. Потом мы ездили на стадион «Локомотив» и в «Лужники», выходили всей командой перед матчем мужской сборной, нас награждали, были какие-то грамоты. И в целом — всё. Виталий Мутко приезжал на базу, мы разговаривали, спрашивали, почему наша победа как будто осталась незамеченной. В газетах о нас писали, да, но было какое-то ощущение — «спасибо, на этом всё». Потом была премия, и нам подарили DVD-проигрыватели. Через какое-то время после нескольких собраний нам дали звание мастеров спорта международного класса, — сказала Цыбутович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.