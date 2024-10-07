Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой приезд в сборную России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

— Наконец-то ты приехал. Как ты?

— Да, в целом всё хорошо, спасибо. Непростой полёт, но в любом случае рад приехать, вернуться в сборную, увидеться с товарищами по команде и с тренерским штабом.

— Следишь за сборной сейчас? Кого можешь выделить, кого знаешь? Потому что состав очень сильно изменился с твоего последнего приезда.

— Да, много хороших игроков, но по большому счёту, наверное, слежу больше за теми, кого я знал. Плюс-минус Ваня Обляков хорошо выступает, но так в любом случае все сильные игроки, — сказал Головин пресс-службе сборной России.