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Головин прокомментировал свой приезд в сборную России

Головин прокомментировал свой приезд в сборную России
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой приезд в сборную России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

— Наконец-то ты приехал. Как ты?
— Да, в целом всё хорошо, спасибо. Непростой полёт, но в любом случае рад приехать, вернуться в сборную, увидеться с товарищами по команде и с тренерским штабом.

— Следишь за сборной сейчас? Кого можешь выделить, кого знаешь? Потому что состав очень сильно изменился с твоего последнего приезда.
— Да, много хороших игроков, но по большому счёту, наверное, слежу больше за теми, кого я знал. Плюс-минус Ваня Обляков хорошо выступает, но так в любом случае все сильные игроки, — сказал Головин пресс-службе сборной России.

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