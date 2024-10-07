«Чувствую старость». Головин высказался о своём статусе в сборной России

28-летний полузащитник французского «Монако» Александр Головин высказался о своём статусе в сборной России.

— Ты четвёртый по возрасту футболист в сборной, чувствуешь уже статус ответственности?

— Чувствую старость, наверное (улыбается). Да на самом деле есть, в любом случае такое чувство, но не более того.

— Ты уже готов, если молодые футболисты будут подходить, каких-то советов просить, ты скажешь, здесь надо так, там надо так?

— Да, почему нет? В любом случае, если кому-то нужен будет совет, я рад буду помочь, — сказал Головин в интервью пресс-службе национальной команды.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.