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Александр Головин ответил на вопрос, хочет ли он стать легендой «Монако»

Александр Головин ответил на вопрос, хочет ли он стать легендой «Монако»
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28-летний полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о своём новом номере в клубе и недавнем продлении контракта.

— Ты взял 10-й номер, один из капитанов «Монако», новый контракт, какой вот этот карьерный трек ты видишь? Хочешь стать легендой клуба?
— Да сложно думать, что прям вот я хочу стать легендой клуба. Я в любом случае просто, наверное, хотел бы приносить пользу своему клубу как можно больше и, понятно, да, 10-й номер — мне тоже он всегда нравился. И думаю, что, как минимум, быть полезным там настолько, насколько возможно это, — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 210 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

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