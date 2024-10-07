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Головин: просил Кузяева не забивать в ворота «Монако», но он забил

Головин: просил Кузяева не забивать в ворота «Монако», но он забил
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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своём соотечественнике Далере Кузяеве, который также выступает во Франции. Недавно Кузяев в составе «Гавра» забил гол в ворота «Монако» Головина.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Тезе – 9'     1:1 Кузяев – 30'     2:1 Бен-Сегир – 66'     3:1 Балогун – 70'    

— В Лиге 1 всё больше россиян, перед матчем с «Гавром» было очень много фото и видео, там вы даже вместе параллельно выходили, о чём футболисты из одной страны перед матчем и во время общаются на поле?
— Конкретно с Далером, я просил его не забивать, но вот он забил. Да так, просто шутили, вспоминали, что как, ничего особенного, в любом случае ты всегда рад видеть игрока сборной. Тем более Далера я очень давно знаю, мы очень долго вместе в сборной, выходить в разных [командах], друг против друга играть в чемпионате Франции, это очень приятно, — сказал Головин пресс-службе сборной России.

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