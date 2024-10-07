Головин — о своей одежде: обычная, не думаю, что это что-то стильное

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о своём наряде, в котором он прибыл в расположение сборной России на учебно-тренировочный сбор.

— В сборной Франции всегда [игроки] приезжают очень модно на свои сборы. Ты ими вдохновился? Это ромашки или как опишешь свой стиль?

— Я не знаю, как хотите, так и называйте. Да просто обычная одежда. Я не думаю, что это прям что-то такое суперстильное, — приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

Фото: Кадр из видеоролика с приездом Головина в расположение сборной России

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не станет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.