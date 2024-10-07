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«Динамо» опубликовало видео с плачущим ребёнком после поражения в дерби с ЦСКА

«Динамо» опубликовало видео с плачущим ребёнком после поражения в дерби с ЦСКА
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Московское «Динамо» опубликовало трогательные кадры после поражения в матче 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. На видео, которое разместила пресс-служба бело-голубых, маленький фанат плачет из-за проигрыша своей любимой команды.

«Мы любим футбол за эмоции, но они бывают и такими. Искренние переживания юного динамовца после поражения от ЦСКА трогают сердце каждого. Родители мальчика, напишите, пожалуйста, нам. Хотим позвать вас на нашу домашнюю игру и устроить небольшой сюрприз главному герою», — написала пресс-служба «Динамо» под видео.

Напомним, ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Победный гол был забит на 89-й минуте.

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