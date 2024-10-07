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Головин признался, что ему не нравится играть в футбольные симуляторы

Головин признался, что ему не нравится играть в футбольные симуляторы
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о футбольном симуляторе FIFA, который с недавнего времени называется FC 25.

— Ты любишь игры, в FC 25 тебе дали рейтинг 81. Мало?
— Честно говоря, не знаю, сложный вопрос, там сейчас такие рейтинги… Есть люди там, кто в принципе не играет, у них там рейтинги какие-то огромные, есть хорошие игроки, у кого вообще по 70, то есть такой момент. А именно в FIFA я особо не играю, даже толком не слежу, что там и как меняется.

— Не нравится?
— Ну, как-то по детству играл, но сейчас не особо нравится FIFA, — сказал Головин пресс-службе сборной России.

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