Головин признался, что ему не нравится играть в футбольные симуляторы

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о футбольном симуляторе FIFA, который с недавнего времени называется FC 25.

— Ты любишь игры, в FC 25 тебе дали рейтинг 81. Мало?

— Честно говоря, не знаю, сложный вопрос, там сейчас такие рейтинги… Есть люди там, кто в принципе не играет, у них там рейтинги какие-то огромные, есть хорошие игроки, у кого вообще по 70, то есть такой момент. А именно в FIFA я особо не играю, даже толком не слежу, что там и как меняется.

— Не нравится?

— Ну, как-то по детству играл, но сейчас не особо нравится FIFA, — сказал Головин пресс-службе сборной России.