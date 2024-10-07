«Я играю в лучшем клубе России». Форвард «Спартака» Николсон ответил на критику Радимова

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон ответил на критическое высказывание экс-футболиста «Зенита» Владислава Радимова. Ранее Радимов назвал Николсона «инородным телом», а также намекнул, что Шамар закончил с футболом.

«Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Отвечать на это — не в моём в стиле. Во-первых, я не обижаюсь на слова людей, так как сам по себе весёлый человек и меня не задевают высказывания такого рода. Во-вторых, я играю в лучшем клубе России — «Спартаке». Очевидно, что я заслужил здесь играть, иначе меня бы сюда просто так не позвали», — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. В нынешнем сезоне Николсон принял участие в четырёх матчах РПЛ, в которых записал в свой актив два гола. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Краснодаром» на домашней арене. Игра состоится 19 октября. Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ямайского нападающего в € 4 млн.