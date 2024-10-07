Гришин: кроме Семака все российские тренеры ходят по кругу и ничего не выигрывают

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о российских тренерах, отдельно выделив возглавляющего «Зенит» Сергея Семака.

«Как бы российские тренеры не обижались. Руководство считает, что на данном этапе «Оренбургу» поможет Слишкович. Тоже не секрет, что наши тренеры ходят по кругу и ничего не выигрывают, кроме Семака.

Он работает уже восемь лет и подписал контракт до 2030 года. Руководители «Зенита» оценивают все риски. Как бы Семака ни хаяли, но до него ничего не выиграли Манчини и Луческу. А это были тренеры с именами. Потом зашёл Семак и выиграл всё что можно. Когда болельщики «Зенита» говорят, что Семак — слабый тренер, то у меня волосы встают дыбом. Это какие-то нехорошие болельщики «Зенита». Семак — сильнейший тренер», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.