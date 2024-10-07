Головин: играть в Лиге чемпионов — мечта любого футболиста

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об игре в Лиге чемпионов УЕФА. По его мнению, это мечта любого футболиста.

— Ты вернулся в Лигу Чемпионов, это мечта футболиста?

— Да, 100%. Я думаю, это мечта любого футболиста. Лига чемпионов — один из самых значимых турниров. Наверное, любой человек хочет играть в таком турнире, и это очень классно.

— А первые матчи при гимне — мурашки, колени трясло?

— Да нет, такого не было (смеётся). В ЦСКА, слава богу, пришлось поиграть тоже в Лиге чемпионов. Просто очень приятное ощущение, какая-то дополнительная мотивация, я бы так сказал, и просто очень здорово играть в такой турнир, — сказал Головин пресс-службе сборной России.