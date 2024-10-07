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Александр Головин высказался о новом формате Лиги чемпионов

Александр Головин высказался о новом формате Лиги чемпионов
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28-летний полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

— А новый формат турнира тебе как?
— Честно, это очень странно и пока сложно сказать, хорошо это или плохо, пока непонятно, — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ используется так называемая швейцарская система, где все 36 команд находятся в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

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