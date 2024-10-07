Пьянич: ЦСКА мог забить в ворота «Динамо» 3-4 гола

Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич подвёл итоги московского дерби с «Динамо». Игра 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась в пользу армейцев со счётом 2:1. ЦСКА вырвал победу на 89-й минуте. Однако Пьянич считает, что армейская команда могла забивать три или четыре гола.

«Хороший матч. Думаю, мы заслужили победу. Три очка — очень важно. Думаю, мы могли забить 3-4 мяча. Атмосфера? Великолепно! Три очка ещё больше скрасили её. Очень рад нашей победе», — приводит слова Миралема Пьянича «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.