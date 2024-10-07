Пьянич: ЦСКА мог забить в ворота «Динамо» 3-4 гола
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Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич подвёл итоги московского дерби с «Динамо». Игра 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась в пользу армейцев со счётом 2:1. ЦСКА вырвал победу на 89-й минуте. Однако Пьянич считает, что армейская команда могла забивать три или четыре гола.
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17' 1:1 Карраскаль – 55' 1:2 Мусаев – 89'
«Хороший матч. Думаю, мы заслужили победу. Три очка — очень важно. Думаю, мы могли забить 3-4 мяча. Атмосфера? Великолепно! Три очка ещё больше скрасили её. Очень рад нашей победе», — приводит слова Миралема Пьянича «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
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