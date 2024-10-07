Головин: задача «Монако» — побеждать любую команду

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал недавнюю победу своей команды в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу французского коллектива.

— Победа над «Барселоной» — твой мем из детства. Мечта обыграть «Барселону» сбылась или ты такими категориями не размышлял?

— Да не то, чтобы я прям мечтал, это просто такой прикол из детства, да, в любом случае, там, когда-то что-то написал, мне сколько лет было, не помню уже даже. Ну, просто как-то смешно все вспомнили, а так, ну, просто команда, как команда. Задача у нас побеждать любую, — сказал Головин пресс-службе сборной России.