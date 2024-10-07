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Червиченко: не уверен, что в «Крыльях» Игнашевич даст результат лучше Осинькина

Червиченко: не уверен, что в «Крыльях» Игнашевич даст результат лучше Осинькина
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективу назначения Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что самарский клуб может расстаться с действующим тренером Игорем Осинькиным.

«Игнашевич мне нравится как тренер. Он здорово работал в Калининграде, нравилось, как играла «Балтика». Но я не уверен, что, придя в такую команду с таким составом, Игнашевич сможет дать результат лучше Осинькина. Тут больше вопрос не к тренеру, а к тому, с кем ему приходится работать. На сегодняшний день «Крылья» не имеют настолько безоговорочный состав, чтобы так строго спрашивать с тренера», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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