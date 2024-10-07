Президент РПЛ оценил судейство в российском футболе

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о судействе в российском футболе. По его словам, многие клубы не удовлетворены работой судей и встречами, которые проводит судейский корпус с игроками и тренерами.

«Ситуация вообще не меняется. Я год назад сказал то, что обсуждается сейчас. Окей, пригласили [клубы] на встречу, показали презентацию на английском языке. Возникает вопрос: вы хотели диалога, или вам надо, в связи с тем что ситуация накалилась, провести совещание для галочки? Не знаю, я на встрече не был. Общался с руководителями клубов, которые там присутствовали. Нельзя сказать, что они удовлетворены. Самая большая ошибка — делать всё то же самое, но надеяться на другой результат. Пока [в судействе] продолжается всё то же самое. А варианты разрешения ситуации возможны самые разные», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».