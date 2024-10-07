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Александр Гришин: Слишкович — кризисный менеджер для «Оренбурга»

Александр Гришин: Слишкович — кризисный менеджер для «Оренбурга»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Нужно семь-восемь матчей, чтобы оценить Слишковича в «Оренбурге». Думаю, руководство клуба даст работать Слишковичу до конца сезона, потому что вряд ли он что-то сможет изменить до зимы, тем более что у команды слабый подбор футболистов. Ему будет очень тяжело. В «Оренбурге» рассчитывают, что Слишкович сработает на коротком отрезке, чтобы не вылететь. Он уже работал на коротком отрезке в «Спартаке», где проявил себя. Его можно назвать кризисным менеджером», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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