Сборная Таджикистана отказалась от матча с национальной командой России в ноябре

Федерации футбола Таджикистана ответила отказом на предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч сборных в ноябре.

«РФС выходил с предложением ещё в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», — приводит слова неназванного представителя Федерации футбола Таджикистана ТАСС.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.