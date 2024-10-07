Франк Артига: в этом сезоне были матчи, когда «Химки» заслуживали победы

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига считает, что его команда недобрала очков в первых 11 матчах нынешнего сезона РПЛ. Накануне, 6 октября, «Химки» разгромно уступили «Краснодару» (0:4) в игре 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что в этом чемпионате у «Химок» были матчи, когда мы заслуживали больше очков и побед, но этого не случилось. Впереди у команды сложный календарь. Две игры с «Краснодаром», две с «Динамо», две с «Локомотивом» — будет очень непросто. Мы можем только продолжать работать», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

Напомним, матч между «Химками» и «Краснодаром» прошёл на стадионе «Краснодар». В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока. «Краснодар» разгромил соперника со счётом 4:0. На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль. На 89-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо. На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков. В следующем туре «Химки» сыграют с «Локомотивом».