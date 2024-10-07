Селихов: я расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об уходе из стана красно-белых Георгия Джикии. Экс-капитан «Спартака» покинул клуб и стал свободным агентом. В последний день летнего трансферного окна он присоединился к подмосковным «Химкам».

«Конечно, я расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака». Георгий — это лидер и человек с большой буквы. Про него могу сказать только хорошее. Но такова футбольная жизнь. Думаю, он всё равно будет двигаться вперёд. Все футболисты так или иначе готовы к завершению своих контрактов или завершению карьеры. Но я рад, что Джикия нашёл новую команду и уже за неё дебютировал», — приводит слова Селихова Legalbet.