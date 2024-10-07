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Тамерлан Мусаев оценил звёздного новичка ЦСКА Пьянича

Тамерлан Мусаев оценил звёздного новичка ЦСКА Пьянича
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Нападающий ПФК ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил звёздного новичка армейской команды Миралема Пьянича. По словам форварда, в игре боснийского хавбека чувствуется высокий класс. Мусаев признался, что попытается перенимать опыт Пьянича.

«Пьянич? Думаю, мне и вам невооружённым взглядом видно, как он вышел в матчах с «Пари НН» и с «Динамо». У него ни одной потери, много играл вперёд. Чувствуется его класс. Сейчас он немного освоится, и я начну его расспрашивать про всё», — приводит слова Мусаева Legalbet.

Напомним, до переезда в Россию Миралем Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и ряд других клубов.

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