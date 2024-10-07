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Расписание матчей Первой лиги 7 октября

Расписание матчей Первой лиги 7 октября
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Сегодня, 7 октября, в 13-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоится один матч. Представляем вашему вниманию расписание встречи, которая пройдёт в указанный день.

7 октября, понедельник:

19:45 мск. «Сокол» — «Ротор».

Последний раз команды встречались между собой в 2020 году в рамках товарищеского матча. Тогда «Ротор» одержал победу со счётом 3:0.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», набравший 25 очков после 13 матчей. На втором месте идёт московское «Торпедо» с 23 очками. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 22 очка.

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