Андрей Мостовой — об октябрьском сборе: потренироваться со всеми ребятами — тоже неплохо

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, как относится к тому, что национальная команда, вероятно, не сможет провести товарищеский матч в рамках октябрьского сбора из‑за отсутствия соперника.

— Непонятно, проведёт ли команда товарищеский матч. Нынешний сбор как-то отличается от обычного?

— Пока не могу ничего сказать, мы только сегодня приехали. Сегодня будет собрание, тогда, думаю, нам что-то скажут, какой план действий. Сегодня у нас тренировка. Потом видно будет.

— Лично для вас каково это — отправляться на сбор, зная, что он может ограничиться только тренировками?

— Что-то новенькое. Насколько я знаю, ищут соперника, может, ещё и сыграем. В выжидательной позиции находимся. Ничего страшного, потренироваться со всеми ребятами — тоже неплохо. Конечно, всем хочется поиграть.

— В чемпионате только разогнались, а тут пауза на сборные.

— Ну почему только разогнались? Там 11-й тур уже. Расписание есть. Ожидаемо, что именно в это время будет пауза на сборные. Ничего страшного. Сейчас все немного передохнём, эмоции улягутся — и в новый бой. Интересная борьба сейчас в чемпионате идёт. Всё интересно складывается — для нас, для болельщиков, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».