Терёхин: Личка два года не может наладить оборону «Динамо», во Второй лиге так не играют

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) и оценил работу главного тренера Марцела Лички.

«Матч с ЦСКА — худший для «Динамо» под руководством Лички. Но Личка на поле не выходит, надо спрашивать с футболистов, что они там делали. Ещё в первом тайме должен был быть счёт 4:0 в пользу ЦСКА, но армейцы по воротам нормально пробить не могли и вечно попадали в Лунёва. Безобразие, что «Динамо» в каждом матче пропускает по два-три мяча, и это «нормально» в данный момент.

Личка уже два года не может наладить оборону. Может, ему какого-то тренера по обороне взять? Во Второй лиге так в обороне не играют! Нельзя выступать так футболистам разных сборных. «Динамо» за год всего три матча сыграло на ноль. Николич же пришёл, выстроил игру, и теперь ЦСКА пропускает мало, а забивает много», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.