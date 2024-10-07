Костанца: «Крылья» могли избежать пропущенного гола в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал прошедший матч с «Локомотивом».

«Мы много создавали, было много моментов. Единственное, что не получилось, — забить. Мы пропустили один гол, возможно, могли бы этого избежать. Конечно, эмоции после матча были плохие, потому что мы не выиграли. Когда мы не добиваемся хорошего результата, других эмоций не может быть», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, игра завершилась со счетом 1:0. Команды встретились на поле в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Сейчас «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте турнирной таблицы с 11 очками.