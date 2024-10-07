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Костанца: «Крылья» могли избежать пропущенного гола в матче с «Локомотивом»

Костанца: «Крылья» могли избежать пропущенного гола в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал прошедший матч с «Локомотивом».

«Мы много создавали, было много моментов. Единственное, что не получилось, — забить. Мы пропустили один гол, возможно, могли бы этого избежать. Конечно, эмоции после матча были плохие, потому что мы не выиграли. Когда мы не добиваемся хорошего результата, других эмоций не может быть», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

Напомним, игра завершилась со счетом 1:0. Команды встретились на поле в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Сейчас «Крылья Советов» располагаются на 10-м месте турнирной таблицы с 11 очками.

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