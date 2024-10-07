Александр Головин стал самым дорогим игроком Лиги 1 из стран постсоветского пространства

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал обновлённую трансферную стоимость игроков постсоветского пространства во французской Лиге 1.

1. «Монако»: Александр Головин (Россия, € 30 млн);

2. «Лион»: Жорж Микаутадзе (Грузия, € 20 млн);

3. «ПСЖ»: Матвей Сафонов (Россия, € 20 млн);

4. «Гавр»: Далер Кузяев (Россия, € 8 млн);

5. «Ланс»: Абдукодир Хусанов (Узбекистан, + € 2,5 млн, до € 5 млн);

6. «Сент-Этьен»: Зурико Давиташвили (Грузия, + € 2 млн, до € 5 млн);

7. «Страсбург»: Эдуард Соболь (Украина, € 1,5 млн).

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 209 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами.

В минувшем сезоне Головин отметился шестью голами и шестью результативными передачами в 27 играх. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года.