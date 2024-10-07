«Манчестер Сити» выиграл дело против АПЛ

«Манчестер Сити» объявил, что выиграл дело в отношении английской Премьер-лиги. Речь идёт не о деле со 115 обвинениями небесно-голубых в нарушении финансовых правил, а о деле с обращением клуба в Арбитражный трибунал по поводу правил чемпионата Англии о сделках с ассоциированными сторонами.

«После сегодняшней публикации решения Арбитражного суда «Ман Сити» благодарит его членов за работу и приветствует их выводы. Клуб добился удовлетворения своего иска: правила о сделках с ассоциированными сторонами (ATP) были признаны незаконными, а решения английской Премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам «Ман Сити» были отменены. Суд постановил, что как первоначальные, так и текущие изменённые правила APT нарушают законодательство Великобритании о конкуренции и требования процедурной справедливости.

Было установлено, что Премьер-лига злоупотребила своим доминирующим положением. Помимо общих выводов о законности, суд отменил конкретные решения Премьер-лиги, чтобы пересчитать справедливую рыночную стоимость двух сделок, заключённых клубом. Суд постановил, что Премьер-лига приняла решения процедурно несправедливым образом. АПЛ также необоснованно задержала оценку справедливой рыночной стоимости двух спонсорских сделок клуба, нарушив тем самым собственные правила», — говорится в заявлении клуба.